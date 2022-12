Amnesia: The Bunker: Horrorspiel steckt Spieler in dunklen Weltkriegs-Bunker

Im Horrorspiel Amnesia: The Bunker stecken die Entwickler die Spieler in einen dunklen Weltkriegs-Bunker.

Entwickler Frictional Games kündigt Amnesia: The Bunker an, einen neuen Teil der Amnesia-Reihe, für die Plattformen Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und PC.

Wie der Name des Spiels richtig vermuten lässt, schickt man euch im First-Person-Horrorspiel in einen Bunker zu Zeiten des Ersten Weltkriegs. In den dunklen Gängen, wo bedrückende Schrecken ihr Unwesen treiben, sucht ihr Werkzeuge und Waffen, während ihr darum kämpft, dass euer Licht um jeden Preis an bleibt.

Ihr habt nur eine Kugel im Lauf, wenn ihr euch der Dunkelheit stellt und in diesem intensiven Horrorerlebnis einen Weg hinaus sucht.

Features

Dynamisches und allgegenwärtiges Monster, das auf die Aktionen des Spielers reagiert.

Ständige Spannung – die Zeit ist nicht auf eurer Seite.

Taktile und physikbasierte Interaktionen mit der Welt.

Sammelt Ressourcen und stellt Werkzeuge her, um euer Überleben zu sichern.

Mehrere Lösungen für Probleme in einer nicht-linearen offenen Welt.

Trailer und Bilder zur heutigen Ankündigung: