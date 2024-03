Amnesia: The Bunker: Material der Pre-Alpha ausgegraben

Frictional Games hat in den Archiven gekramt und ein Video gefunden. So sah Amnesia: The Bunker ein Jahr nach dem Pitch aus.

Fritional Games hat Material aus der Entwicklungszeit von Amnesia: The Bunker in einem neuen Video veröffentlicht.

Offenbar war das Team selbst überrascht, welchen Status das Projekt bereits Februar 2022 erreicht hatte.

„Verrückt, wenn man bedenkt, dass dies weniger als ein Jahr, nachdem die Idee für das Spiel überhaupt gepitcht wurde, geschah“, kommentierte das Studio.

Amnesia: The Bunker erschien am 6. Juni 2023. In dem Horrorspiel werden die Spieler von einem unerbittlichen, KI gesteuerten Monster verfolgt. Jede Entscheidung und Handlung ist entscheidend für das Überleben in der düsteren Umgebung des Bunkers