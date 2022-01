Apex Legends: Mad Maggie kämpft ums Überleben

Autor:, in / Apex Legends

Die schwebende Stadt Olympus scheint in Apex Legends: Ungehorsam abzustürzen. Gleichzeitig kämpft die neue Legende Mad Maggie, eine Punkrock-Kriegsherrin und eine niederträchtige Verrückte der Outlands, ums Überleben, nachdem sie zum Tod bei den Apex-Spielen verurteilt wurde.

Den Launch-Trailer von Apex Legends: Ungehorsam gibt es hier:

Mehr Details zu Apex Legends: Ungehorsam werden in den nächsten Tagen enthüllt, ehe das Update am 8. Februar offiziell für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC über Origin und Steam erscheint.