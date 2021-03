Apex Legends: Vorbereitung auf Titanfall Drop?

Apex Legends ist ein Teil des Titanfall-Universums und im Spiel findet man immer wieder Hinweise auf die Anfänge von Respawn Entertainment.

Der Dataminer „Biast12“ fand nun einige interessante Informationen im neuesten Update. Es scheint, dass Respawn doch tatsächlich einen Titanfall Drop vorbereiteten könnte. Zumindest gibt es Anspielungen auf die Mechs aus Titanfall. Laut dem Dataminer scheint es so, dass Blisk eine Fähigkeit hat, die es ihm erlaubt, einen Titan herbeizurufen.

We're starting a little light out with Blisk's playtest abilities as text

more a little later

-😈 pic.twitter.com/CvdDbHz3XQ

— Biast12 (Tobias) (@Biast12) March 24, 2021