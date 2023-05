Autor:, in / Arcadegeddon

IllFonic veröffentlicht heute das größte Update für die virtuelle Spielhalle in Arcadegeddon.

Arcadegeddon, der erste selbst veröffentlichte Titel und IP von IllFonic, erhält ein umfangreiches Update – das bisher größte seit dem Launch im Juli 2021.

Das Update 1.2.0 für Arcadegeddon, das auf dem PC (Epic Games Store), PlayStation und Xbox spielbar ist, geht am 2. Mai 2023 um 20 Uhr an den Start. Von neuen Waffen, Game Hacks, Systemen mit überraschenden Mini-Bosskämpfen während des Spielgeschehens sowie einem Boss-Rush-Modus hat dieses Update für jeden etwas zu bieten.

Arcadegeddon 1.2.0 lässt den Spieler Gilly, dem Besitzer einer lokalen Spielhalle, noch mehr helfen. Er versucht, sein Geschäft vor dem gesichtslosen Megakonzern Fun Fun Co. zu retten, der die Übernahme von Gillys Spielhalle plant.

Um ihm zu unterstützen, muss der Spieler einige Top-Arcade-Titel meistern, die Gilly zu einer Art Superspiel miteinander verbunden hat, um FFC zu überlisten. Doch Achtung: Fun Fun Co. hat sich in das Spiel gehackt und es mit einem Virus infiziert, gegen das der Spieler in verschiedenen Formen kämpft.

Hier ist ein Auszug dessen, was den Spieler bei diesem Update in der Arcade erwartet:

Waffenarsenal

9 neue Waffen: Der Spieler kann mehrere Waffen erwerben: Perforator (Miligrade SMG), Boomstick (Miligrade Shotgun), Bouncing Benny (Nanotech Grenade Launcher), Cold 45 (Zero Cool Pistol), Hot Shot (Infernal Assault Rifle), Corruptor (Acid Burn Pistol), Bile Blaster (Acid Burn Shotgun), Slosher (Acid Burn Grenade Launcher), Toxic Revenger (Acid Burn Rocket Launcher)

Der Spieler kann jede Waffe in seinem Inventar kostenpflichtig für jeweils eine Qualitätsstufe aufrüsten. Neues Rüstungssystem: Konvertiert jetzt Schilde in Rüstung. Rüstung verringert sämtlichen Schaden um 50% mit Ausnahme von Säure. Allerdings kann Rüstung nur an Pay2Live-Stationen und durch Health-Pakete repariert werden.

Gameplay

Neue Hacks und Hack-Terminal: Es stehen 30 neue Hacks zur Auswahl, zu denen zählen: Thermal, Grounded, Frosty, Acid Burn, Demolisher, Infernal, Nanotech, Giga-Volt, Zero Cool, Storm Witch, Pyromancer, Plague Wizard, Enrage, Avalanche, Featherweight, Heavyweight, Toxic Splash, Shock Wave, Flame Burst und viele mehr. Wenn der Spieler nicht den erhofften Hack erhalten hat oder eine neuen ausprobieren möchte, steht ein Besuch des Hack-Terminals auf dem Programm. Dort kann der Spieler seine Hacks verkaufen oder einen Hack verbessern, indem er zwei andere Hacks opfert.

Um in diesem Modus zu überleben, muss der Spieler zahlreiche Wellen mit immer stärker werdenden Gegnern bewältigen – wahlweise alleine oder mit bis zu drei Freunden. Als Belohnung winken ein Ticket-Bonus sowie eine Sammelpuppe. Doch Achtung… FFC schickt die stärksten Feinde in den Kampf. Neuer Boss-Rush-Modus: Erlaubt es dem Spieler, sich ausschließlich mit den Bosskämpfen zu beschäftigen. In diesem Modus können einzigartige Waffen an Erfahrung gewinnen und/oder als Starterwaffen freigeschaltet werden. Dieser Modus ist verfügbar, sobald der Spieler fünf Sammelpuppen erworben hat. Zudem führt der Modus die neuen dedizierten Ranglisten ein.

Mehr

Neue kosmetische Menschenköpfe bieten sechs neue Ancestral Heads

mit Farbtönen bieten holografische Cosmetics in unterschiedlichen Farben Verbesserte Balance bei Waffen und Loot bietet eine neu ausbalancierte Verteilung von Waffen und Loot.

Arcadegeddon ist ein Koop-Multiplayer-Titel, der sich ständig weiterentwickelt und PvE- sowie PvP-Gameplay für verschiedene Spieltempi bietet.

Alleine oder mit bis zu drei Freunden – egal auf welcher Plattform – warten verschiedene Biome, Mini-Games, versteckte Schatztruhen, Feinde und Boss-Level nur darauf, entdeckt zu werden. Die örtlichen Gangs, die in Gillys Arcade abhängen, haben weitere Herausforderungen auf Lager, bei denen sich Spieler Street Cred verdienen und einen Platz auf den globalen Ranglisten sichern können.