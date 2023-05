Red Art Games freut sich, die bevorstehende Konsolenveröffentlichung von Skautfold: Usurper anzukündigen. Der zweite Teil der 5 Spiele umfassenden Skautfold-Saga, ist ein herausforderndes 2D Metroidvania Action-RPG, das von Pugware entwickelt, von Red Art Studios auf Konsolen portiert und von Red Art Games veröffentlicht wurde.

In digitaler Form wird Skautfold: Usurper wird am 23. Juni für Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X|S, PS4 und Xbox One zum Preis von €14,99/$14.99 erscheinen. Physische PS5- und PS4-Editionen werden um Preis von $24,99 im September erscheinen.

Über Skautfold: Usurpator

Skautfold: Usurper spielt in einer alternativen Zeitlinie des Jahres 1898 in London. Die außerweltliche Zitadelle ist in der Stadt gelandet und hat eine massive Panik ausgelöst und den wahnsinnigen Nebel freigesetzt. Die kürzlich wieder gekrönte Kaiserin Eleanor hat die königlichen Streitkräfte und ihre vier treuesten Ritter versammelt, um die Zitadelle zu betreten – in der Hoffnung, mehr zu erfahren und hoffentlich einen Weg zu finden, London von diesem Terror zu befreien.

In der Zwischenzeit nutzt Waltham, der Anführer der Veimar, seine eigenen Kräfte, um die Zitadelle zu erklimmen und den Navigator für seine eigenen… Zwecke herauszufordern… Spieler, die Skautfold: Shrouded in Sanity nicht gespielt haben, sollten sich nicht scheuen, sich in Skautfold: Usurper eintauchen, denn es ist nicht notwendig, die Geschichte des ersten Spiels zu kennen, um die Fortsetzung zu verstehen.

Skautfold: Usurper ist ein Metroidvania-Action-RPG mit einem Kampfsystem, das auf dem „Guard“-System basiert. Es erlaubt dem Spieler, durch Angriffe anzugreifen und Risiken einzugehen, wobei genaues Timing und Risikoabschätzung belohnt werden. Anstatt sofort Lebenspunkte zu verlieren, wenn der Spieler getroffen wird, verliert er „Guard Punkte“ (die wie ein Regenerationsschild funktionieren). Wenn diese Punkte aufgebraucht sind, erleidet der Spieler normalen Schaden.

Wenn der Spieler jedoch eingehenden Angriffen richtig ausweicht, verwandelt er einen großen Teil des Angriffsschadens in „Schutzpunkte“, wodurch er das Blatt im Kampf wenden und die Oberhand gewinnen kann. Dieses System ermöglicht es jedem, in das Spiel einzusteigen, und bietet dennoch eine hohe Fähigkeitsgrenze für diejenigen Spieler, die eine Herausforderung suchen.

Mit acht verschiedenen Werten, die man spezifizieren kann (zusammen mit der Neuzuweisung von Werten), sind zahllose verschiedene Charakter-Builds möglich. Skautfold: Usurper bietet außerdem über 90 verschiedene Waffen und Zauber: Schwerter, Speere, Äxte, Großschwerter, Sensen, Peitschen, Katanas, Rapiere, Dolche, Bögen, Pistolen, Gewehre, Kanonen, Zaubersprüche und Beschwörungen.

Für diejenigen, die nach noch mehr Inhalt suchen, gibt es außerdem unzählige Geheimnisse, zusätzliche Gebiete und optionale Bosse zu entdecken. Spieler, die auf der Suche nach einer noch größeren Herausforderung sind, können den Schwierigkeitsgrad selbst bestimmen, indem sie spezielle Bedingungen aktivieren, wie z. B. einen Modus ohne Wachen, einen 1-HP-Modus, Permatod oder einen eingebauten Speedrunning-Modus.

Wie auch immer die Spieler sich entscheiden, die Zitadelle ist eine riesige und vielseitige, miteinander verbundene Welt. Es gibt zahllose Abkürzungen zu entdecken und eine Vielzahl von unterschiedlichen Gebieten: von menschlichen Städten Landschaften, großen Bibliotheken bis hin zu himmlischen Gärten und von einer Eldritch-Maschine bis hin zu einem abgestürzten Raumschiff.

Features

Wunderschöne Pixelgrafik

Fesselnde Geschichte und Universum

Herausforderndes Metroidvania-Action-RPG

Riesige zusammenhängende Welt

Belohnendes Wächtersystem

Anpassbare Schwierigkeitseinstellungen

Jede Menge Geheimnisse, zusätzliche Gebiete und optionale Bosse

Unterstützte Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch

Schaut euch dazu den Ankündigungs-Trailer und weitere Bilder an: