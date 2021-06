Arkan: The Dog Adventurer: Plattformer erscheint Ende Juni, Testversion verfügbar

Das Hunde-Abenteuer Arkan: The Dog Adventurer bietet Konsolenspielern ab dem 30. Juni einen Genre-Mix aus Plattformer und Arkanoid.

Arkan: The Dog Adventurer bietet eine einzigartige explosive Mischung aus Plattformer und Arkanoid. Das Gameplay vereint die Kernelemente beider Genres und lässt Spieler durch Level springen und per zurückgeprallter Kugel Steine zerschmettern, Umgebungen zerstören und Feinde besiegen.

Weicht den feindlichen Attacken aus und startet den Gegenangriff. Die ständig wachsende Komplexität verlangt Genauigkeit und Reaktionsfähigkeit und sorgt dafür, dass in den zahlreichen Levels keine Langeweile aufkommt. Die harte Reise voller reichhaltiger Erfahrungen wird dabei von schönen Grafiken und Musik in Szene gesetzt.

Für alle Liebhaber von Plattform- und Arkanoid-Spielen, die ebenfalls Wert auf eine solide Komplexität legen und über Ausdauer verfügen ist Arkan: The Dog Adventurer das richtige Spiel. Wen die letzten beiden Punkte etwas abschrecken, der brauch sich keine Sorgen zu machen, da der Titel ebenfalls einen Easy-Mode enthält.

Arkan: The Dog Adventurer erscheint am 30. Juni für Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch und kann aktuell zum reduzierten Preis von 3,99 € vorbestellt werden. Eine kostenlose Testversion ist ebenfalls erhältlich.