Armored Core VI: Fires of Rubicon: Feuer anfacht im brandneuen Trailer

Bandai Namco Entertainment hat Armored Core VI: Fires of Rubicon auf den Game Awards 2022 präsentiert. Hier gibt es den brandneuen Trailer zu sehen.

Mit einem brandneuen Trailer hat Bandai Namco Entertainment das neue Armored Core VI: Fires of Rubicon enthüllt. Das Spiel erscheint im Jahr 2023 für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4/5 und PC via Steam.

Den Armored Core VI: Fires of Rubicon Trailer könnt ihr euch hier anschauen: