Remnant II: Fortsetzung zu Remnant: From the Ashes angekündigt

Mit Remnant II erscheint die Fortsetzung des Bestsellers Remnant: From the Ashes für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC.

Remnant II ist die Fortsetzung des Bestsellers Remnant: From the Ashes, in dem die Überlebenden der Menschheit gegen neue tödliche Kreaturen und gottähnliche Bosse in furchterregenden Welten antreten müssen.

Spielt allein oder im Koop-Modus mit zwei anderen Freunden, um die Tiefen des Unbekannten zu erforschen und ein Übel aufzuhalten, das die Realität selbst zerstört. Um erfolgreich zu sein, müssen sich die Spieler auf ihre eigenen Fähigkeiten und die ihres Teams verlassen, um die schwierigsten Herausforderungen zu meistern und die Auslöschung der Menschheit abzuwenden.

Eine Mischung aus methodischen und frenetischen Fern-/Nahkämpfen kehrt mit gerissenen Gegnern und groß angelegten Bosskämpfen zurück. Spieler*innen wählen spezifische Ausrüstung und Waffen, um sie für die verschiedenen Biome und bevorstehenden Schlachten zu optimieren. Bosse bringen hochrangige Spieler*innen dazu, sich zusammenzuschließen, um die Herausforderung zu meistern und zu versuchen, die größten Belohnungen zu erhalten.