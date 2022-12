Warhammer 40.000: Space Marine 2: Gameplay-Trailer und Collector’s Edition präsentiert

Das kultige Space Marine Franchise meldet sich mit einer wuchtigen Erfahrung, angesiedelt im Warhammer 40,000 Universum, zurück und gibt sich im bombastischen Trailer, der auch Voiceactor Clive Standen (Vikings, Taken) in seiner Rolle als Fanliebling Lieutenant Titus bereithält, keine Blöße.

Schlüpft in die Haut eines Space Marine, eines übermenschlichen Kriegers, welcher die Menschheit vor ungeahnten Schrecken beschützt – und zwar in dieser brutal effizienten Third Person Erfahrung. Macht euch bereit für ein schnelles und flüssiges Spielerlebnis vom herausragenden Studio Saber Interactive – dem Studio hinter dem Spiel und der Engine von World War Z.

Dazu wurde eine Collector’s Edition enthüllt:

Wer möchte, bestellt die Collector Edition von Warhammer 40,000: Space Marine 2 jetzt für 249,99 Euro vor. Sie beinhaltet:

Eine handbemalte 21 cm Statue von Lieutenant Titus, der die Tyranid bekämpft

The art and making of Warhammer 40,000: Space Marine 2, ein 64-Seitiges Hardcover Buch

Ein Steelbook

Das Spiel auf der Plattform eurer Wahl, zusammen mit dem Macragge’s Chosen DLC

Alles im Focus Entertainment Store – nur solange der Vorrat reicht!

Warhammer 40,000: Space Marine 2 wird auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen. Ein exaktes Veröffentlichungsdatum steht noch nicht fest.