Warhammer 40.000: Space Marine 2: Offizieller Release-Termin enthüllt

Saber Interactive und Focus Entertainment freuen sich, bekannt geben zu können, dass die sehnsüchtig erwartete Fortsetzung des legendären Warhammer 40:000: Space Marine am 9. September 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen wird.

„Wir freuen uns sehr, endlich das Veröffentlichungsdatum von Space Marine 2 bekannt zu geben. Das gesamte Team hat all seine Leidenschaft und Kreativität in dieses Spiel gesteckt und wir können es kaum erwarten, dass die Spieler es endlich erleben können. Es war eine unglaubliche Reise und wir freuen uns darauf, die Früchte unserer Arbeit mit den Spielern und der Warhammer 40,000-Community zu teilen“, so Tim Willits, COO von Saber Interactive.