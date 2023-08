Asphalt 9: Legends: Lamborghini Revuelto eSports Challenge

Steigt ein und erlebt den Nervenkitzel beim Fahren des neuen Lamborghini Revuelto, dem ersten V12-Hybrid-Plug-in-HPEV-Supersportwagen, der mit Bridgestone Potenza Sport-Reifen ausgestattet ist.

Gameloft for brands, ein führendes Unternehmen in der Entwicklung von Spielen und gamifizierten Erlebnissen, gab heute bekannt, dass Asphalt 9: Legends, das neueste Spiel der milliardenfach heruntergeladenen Arcade-Rennspielserie, ab heute seinen nächsten offiziellen eSports-Wettbewerb, die Lamborghini Revuelto eSports Challenge, startet. Dieser aufregende Wettbewerb ist offen für iOS-, Android-, Xbox- und PC-Spieler und konzentriert sich auf den neuen Lamborghini Revuelto.

Mit dem Revuelto hat Lamborghini einen neuen Maßstab in Sachen Leistung und Fahrspaß gesetzt. Spürt den Nervenkitzel im Spiel und nutzt alle 1015 CV-PS in einem herausfordernden Wettbewerb.

Die Lamborghini Revuelto eSports Challenge wird aus zwei offenen Qualifikationsrunden bestehen, die jeweils eine Woche dauern, gefolgt von einem live gestreamten Online-Finale am 21. September.

„Wir freuen uns unglaublich, den offiziellen Lamborghini eSports-Wettbewerb in Asphalt 9: Legends zurückzubringen“, sagt Ignacio Marín, Asphalt 9: Legends Game Manager, Gameloft Barcelona.“Mit dem neu veröffentlichten Lamborghini Revuelto im Zentrum des Wettbewerbs wissen wir, dass die Spieler darauf brennen werden, ihre Fähigkeiten zu testen und um die Chance auf unglaubliche Preise zu kämpfen.“

Am Ende jeder Qualifikationsrunde qualifizieren sich die beiden schnellsten registrierten Fahrer für das Finale, in dem sie um Gutscheine im Wert von 5.400 EUR kämpfen, die im Lamborghini Store eingelöst werden können. Neben der Chance auf einen großen Gewinn nehmen alle Spieler, die sich für das Gewinnspiel anmelden, auch an der Verlosung von drei Lamborghini-Store-Gutscheinen im Wert von je 200 EUR teil.