Asphalt 9: Legends: Lamborghini Countach LPI 800-4 Challenge gestartet

In Asphalt 9: Legends ist die Lamborghini Countach LPI 800-4 Challenge gestartet.

Gemeinsam mit Lamborghini startet Gameloft for brands heute ein neues, Esports-Event in Asphalt 9: Legends: ‚The Lamborghini Countach LPI 800-4 Challenge‘. Damit wird der Supersportwagen Lamborghini Countach LPI exklusiv und erstmals im Spiel verfügbar. Außerdem werden weitere Inhalte rund um die italienische Traditionsmarke Lamborghini freigeschaltet.

Zum Start in den Hochsommer schalten Gameloft und Lamborghini den begehrlichen Supersportwagen Lamborghini Countach LPI 800-4 in einem neuen, actionreichen Esports-Wettbewerb frei. Mit der ‚The Lamborghini Countach LPI 800-4 Challenge‘, die am 1. August 2022 startet, können Piloten und Pilotinnen aus der ganzen Welt gegeneinander antreten.

Talent, Nerven wie Keilriemen und Geschick sind von den Fahrern und Fahrerinnen in zwei Qualirunden und einem großen Finale gefragt. Die Rennumgebung im Game ist komplett gebrandet. Das Turnier-Fahrzeug ist der Lamborghini Countach LPI 800-4 – und zu gewinnen gibt es natürlich auch etwas.

Dieses interaktive Event ist ein sehr guter Weg, um die Interaktion der User:innen zu erhöhen und der Gaming-Community die Möglichkeit zu geben, zum ersten Mal im Spiel den Lamborghini Countach LPI 800-4 zu fahren.

Der Countach LPI 800-4 ist ein Hybrid-Supersportwagen aus einer limitierten Serie. Er zeichnet sich durch sein futuristisches Design aus, kombiniert mit technischer Genialität. Als Hybrid-Supersportwagen (in 2,8 Sekunden von 0 auf 100) wird er das Segment prägen und liefert gleichzeitig einen weiteren Baustein für das Vermächtnis Lamborghinis.

„Asphalt 9: Legends ist ein einzigartiges interaktives Erlebnis“, kommentiert Christian Mastro, Automobili Lamborghini Marketing Director, „das Millionen von Fans die Möglichkeit geben wird, unser Hybrid-Supercar zu entdecken. Der Countach LPI 800-4 steht in der Tradition eines legendären Wagens, der die Welt der Supersportwagen revolutionieren wird und gleichzeitig unsere Lamborghini Firmen-DNA bereichert.“ „Lamborghini ist seit vielen Jahren ein großartiger Partner und wir freuen uns, dass sie sich zum zweiten Mal unseren Esports-Wettbewerb anschließen“, sagte Alexandre Tan, SVP Brand Partnerships & Advertising bei Gameloft for brands. „Wir finden es richtig klasse, dass wir mit diesem Gamification-Erlebnis jedem und jeder die Möglichkeit geben, mit diesem exklusiven Auto im Spiel in Kontakt zu kommen. So können wir eine intensivere Verknüpfung zwischen der Marke Lamborghini und den Spielern und Spielerinnen von Asphalt 9: Legends schaffen.“