Assassin’s Creed Codename Red: Wird Ubisoft eine Tradition brechen?

Wenngleich die Assassin’s Creed-Reihe, etwa mit dem Animus, seit jeher Sci-Fi-Elemente enthält, so könnte die Handlung mit dem nächsten Kapitel deutlich zukunftslastiger werden. Dies könnte jedenfalls sein, sollten sich aktuelle Gerüchte bestätigen – die Betonung liegt auf: Gerüchte.

Dass Ubisoft der Reihe frischen Wind einhauchen möchte – auch mit dem künftigen Assassin’s Creed Infinity-Hub – ist nichts Neues. Dass man aber die Welt der Assassinen in die Zukunft verlagern möchte hingegen schon. Wagt Assassin’s Creed Codename Red den Sprung in die Zukunft?

Zurückzuführen ist das aktuelle Gerücht auf Tom Henderson. Dieser will vernommen haben, dass der Teil der Handlung, der für gewöhnlich im Hier und Jetzt angesiedelt ist, in Assassin’s Creed Codename Red in die Zukunft verlegt wird. Handlungszeitraum sollen die Jahren 2090 bis 2099 sein. Dies soll die Möglichkeit eröffnen, völlig neue Charaktere einzuführen, die aufseiten von Abstergo Industries stehen.

Befeuern könnte diese Gerüchte, eine vom YouTuber Sliderv2 entdeckte Cutscene aus Assassin’s Creed Mirage. Diese führt eigentlich auf Assassin’s Creed Codename Hexe hin, also das Spiel, das auf Codename Red folgt.

In besagter Szene, die in Mirage schließlich nicht verwendet wurde, ist die Rede von einem „Great Shift“, einem Ereignis, das sich innerhalb des Canons zugetragen haben muss. In der Szene, die ein Gespräch zweier Charaktere darstellt, ist außerdem die Rede vom 21. Jahrhundert, das als „Geschichte“ beschrieben wird.

Springt Assassin’s Creed Codename Red also tatsächlich in die Zukunft – und spielt Codename Hexe entsprechend noch einmal ein paar Jahre oder Jahrzehnte später? Der Verdacht liegt nahe, wenngleich es sich bislang nur um Gerüchte handelt.

Der altertümliche Handlungsstrang von Codename Red entführt euch übrigens, wie bereits bekannt gegeben wurde, ins feudale Japan.