Assassin’s Creed Mirage: Basim und sein Weg zum Assassinen

In Assassin’s Creed Mirage übernehmt ihr die Rolle des jungen Basim, welcher nicht wie Ezio in Assassin’s Creed II in diese Legende geboren wurde.

Basim, der Held im neuesten Assassinenabenteuer, ist nur ein gewöhnlicher Straßendieb. Doch während einer seiner Diebestouren geht etwas gehörig schief und der junge Antiheld muss Bagdad verlassen. Er lernt daraufhin einen geheimen Orden kennen, in den er versucht aufgenommen zu werden.

Ubisoft möchte hier einen ganz anderen Weg einschlagen, wie noch in den alten Teilen. Ebenso wird es auch keine Erfahrungspunkte im klassischen Sinne geben. Das System des Fortschritts fokussiert sich in Mirage wieder mehr in Richtung Story getrieben, wie in den alten Teilen auch.

Bis zu seiner Veröffentlichung am 12. Oktober müsste ihr euch aber noch gedulden, dann könnt ihr als Basim in Bagdad euer Unwesen treiben.

Um euch die Zeit etwas zu verkürzen und mehr Einblicke in das Spiel zu geben, schaut euch einfach das neue Update-Video von Ubisoft an:

Assassin’s Creed Mirage erscheint am 12. Oktober für Xbox Series X/S, Xbox One, PC, PlayStation 4 und PlayStation 5.

Vorbesteller erhalten eine Bonusmission: „Die vierzig Räuber“. Die Vorbestellung des Spiels ist bereits im Microsoft Store möglich: