Assassin’s Creed Valhalla: Roadmap für 2022 mit kostenlosen Spieltagen enthüllt

Ubisoft plant Assassin’s Creed Valhalla weiter zu unterstützen. Am 22. Februar 2022 erscheint das Title-Update 1.5, während vom 24. Bis zum 28. Februar die Free Play Days zum Spiel anstehen.

Am 10. März 2022 erscheint dann die Dawn of Ragnarök-Erweiterung für Assassin’s Creed Valhalla, die wir euch in unserer Hands-On-Vorschau bereits vorgestellt haben.