Assassin’s Creed Valhalla: Year 2 Content entführt euch in nordische Mythologie

Ihr könnt von Wikingern und Assassin’s Creed Valhalla nicht genug bekommen? Dann freut euch auf frischen Year 2 Content für Ubisofts Open-World-Action-Abenteuer, welcher uns in einem kleinen Event für euch präsentiert wurde.

Dabei bietet euch Ubisoft nicht nur neue Abenteuer für Assassin’s Creed Valhalla, sondern auch ein eigenes Cross-over-Event mit dem Vorgänger Assassin’s Creed Odyssey. Doch, der Reihe nach.

Im neuen DLC „Die Zeichen Ragnaröks“ schlüpft ihr in die Rolle von Odin höchstselbst. Das von Ubisoft Sophia entwickelte Abenteuer soll circa 35 Stunden neues Gameplay bieten und versetzt euch in die nordischen Sagenlanden.

Hier, in Svartálfaheim, dem Reich der Zwerge, tretet ihr als Allvater der mystischen Bedrohung der Frostgiganten entgegen. Doch nicht nur das, auch der schier unbesiegbare Surtr, ein Feuerriese, stellt sich euch in den Weg.

Neben einer neuen Welt, die laut Angaben Ubisofts ungefähr ein Drittel Englands bemessen soll, bieten sich euch auch neue Gameplay-Mechaniken. So dürft ihr euch in einen Raben verwandeln, Feuer- sowie Eiswaffen nutzen und tote Feinde ins Leben zurückholen, um sie für euch kämpfen zu lassen. Der DLC „Die Zeichen Ragnaröks“ soll am 10. März 2022 erscheinen.

Der zweite DLC hört auf den Namen „Verwobene Geschichten“ – und stellt eigentlich zwei DLCs in einem dar. Wie ein klassisches Cross-over spielt sich diese neue Story nämlich sowohl in Assassin’s Creed Valhalla als auch in Assassin’s Creed Odyssey aus.

Wie das geht? Kassandra hat in ihrer Welt Unsterblichkeit erlangt und mach sich nun in ihrer Suche nach dem Sinn des Lebens auf die Jagd nach Edensplittern.

Gleiches gilt auf für Eivor. Euer Wikinger-Charakter wird durch widrige Umstände ebenfalls auf einen Edensplitter angesetzt – und trifft im Kampf darum auf Kassandra. Auch hier gibt mit der Isle of Skye ein neues Territorium zu entdecken. Die „Verwobenen Geschichten“ dürft ihr kostenfrei ab dem 14. Dezember 2021 bestreiten.

Weil es auf dem Event lediglich einen Gameplay-Trailer zu sehen gab, können wir euch über das Look & Feel noch keinen Hands-on-Eindruck vermitteln. Das Gezeigte, vorrangig die Welt von Svartálfaheim, macht aber Lust auf mehr und ist gerade für Freunde der klassischen nordischen Mythologie eine Reise wert.

Vielen Dank an Ubisoft für die Einladung zum Event. Was haltet ihr vom neuen Year 2 Content? Freut ihr euch, diesmal als Odin höchstselbst in die Schlacht zu ziehen?