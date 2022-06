Assetto Corsa Competizione: Update 1.8 und DLC für PS5 & Xbox lassen weiter auf sich warten

Das Assetto Corsa Competizione Update 1.8, welches bereits für PC erschienen ist, soll noch mehr aus der Rennsimulation herausholen und es zu einer realistischen GT3 Simulation für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S machen.

Das neue Modell führt dazu, dass die Reifen während eines Rennen empfindlicher werden, was an dem eigenen Fahrstil einiges verändern kann. Das zu starke überlasten und rutschen der Reifen verursacht einen höheren Verschleiß und führt somit auch zu einem Gripverlust, dies verringert die Lebensdauer und hat somit starken Einfluss auf konstante Runden sowie das Handling der Fahrzeuge. Nicht nur das zu starke belasten und rutschen während des Rennens beeinflusst sie, sondern auch das Setup. Dies wird nun umso wichtiger, denn die Einstellung des Sturzes kann den Grip der Außen-, Mittel- und Innenseite des Reifen stark verändern.

Auch wurde das Temperaturfenster der Reifen im Update 1.8 stark verändert. Die Temperaturentwicklung wurde verbessert und die Reifen kühlen nicht mehr so schnell ab, wie sie es bisher gemacht haben. Das erlaubt euch raus auf die Strecke zufahren und eure Laufzeit zu maximieren, ohne eure Rundenzeiten zu riskieren.

Darüber hinaus wurde die Simulation der Traktionskontrolle erheblich verbessert und fühlt sich realistischer an, sodass ihr eure Einstellungen ausbalancieren und euer Setup zwischen ultimativen Tempo oder Sicherheit auf der Strecke fein abstimmen könnt. Diese Änderungen gepaart mit dem neuen Federungsmodell soll euch das Gefühl geben, eins mit dem Auto zu sein.

Und wenn ihr es liebt im Regen zu fahren, dann werdet ihr euch freuen. Der Regenreifen wurde stark verbessert und vermittelt dem Fahrer durch das Force Feedback ein viel realistischeres Fahrgefühl. Das neue Regenreifenmodell reagiert realistischer auf Pfützen, nasse Randsteine, Farbe auf der Strecke und wechselnde Bedingungen.

Der Termin zum finalen Release von Update 1.8 für Assetto Corsa Competizione konnte vom Entwicklerteam bisher nicht datiert werden. Im September könnte es aber sowei sein. Der DLC soll zwischen November und gegen Ende des Jahres erscheinen.

Antonela Pounderverriet dazu, warum das Update für Xbox und PlayStation so lange benötigt:

„Warum dauert es also so lange, bis das Update 1.8 und der DLC auf PlayStation 5 und Xbox Serie X/S erscheinen? Nun, einige von euch werden vielleicht denken: ‚Das sollte einfach sein, einfach den Code vom PC kopieren und auf die Konsole übertragen!‘ Leider ist es nicht so einfach.“

„Untold nimmt jedes einzelne Auto, jede einzelne Kurve, einschließlich der Randsteine, die Auslaufzonen sowohl bei Nässe als auch bei Trockenheit auf jeder einzelnen Strecke in ACC und wendet eine einzigartige Codierung auf jeden dieser Bereiche an, um sicherzustellen, dass alles genau wie vorgesehen funktioniert. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, ist es selbst mit einem Team, das hart an diesen Updates arbeitet, eine sehr spezielle Aufgabe, die Leidenschaft, Sorgfalt und viel Liebe zum Detail erfordert, um sicherzustellen, dass die Physik so nah an der PC-Version und der Realität funktioniert, wie es mit der verfügbaren Technologie möglich ist. Dies wiederum wird euch das bestmögliche Erlebnis bieten.“

„Untold muss die Version 1.8 neu erstellen, um sie für PS5 und Xbox Series X/S nutzbar zu machen und sicherzustellen, dass alle enthaltenen Funktionen wie erwartet funktionieren. Dabei wird die PC-Version als Beispiel und Vorbild für die Ergebnisse herangezogen.“

„Das Hauptspiel und alle dazugehörigen Inhalte haben natürlich Priorität, damit jeder einzelne ACC-Spieler das bestmögliche Erlebnis hat. Sobald die Physik des Hauptspiels angewendet wurde und das Team mit den Ergebnissen zufrieden ist, werden alle Änderungen von 1.8 auf alle DLC-Autos und alle DLC-Strecken angewendet.“