Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia: Neues Action-Adventure setzt auf Koop-Kloppereien

Im neuen Action-Adventure Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia können Spieler auch im Koop die Römer vermöbeln.

Microids stellte jetzt Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia mit einem ersten Teaser vor. Nach Asterix & Obelix: Slap Them All! und der XXL-Trilogie sind die berühmten Gallier mit einem brandneuen Abenteuer zurück.

In diesem Herbst nehmen Asterix und Obelix euch mit auf eine Reise durch Hibernia und liefern sich eine Reihe von unvergesslichen Schlägereien, bei denen keine schmutzigen Tricks ausgeschlossen sind… wie zum Beispiel das Zerschlagen eurer Feinde mit einem Fass! Zum allerersten Mal wird das Spiel sowohl solo als auch im Koop-Modus mit bis zu 4 Spielern spielbar sein! Selbst die mutigsten Römer sollten ihren Helm festhalten.

Wir schreiben das Jahr 50 vor Christus. Gallien ist vollständig von den Römern besetzt. Nun, nicht ganz! Ein kleines Dorf unbeugsamer Gallier hält immer noch gegen die Invasoren stand… Währenddessen ruft Keratine, die Tochter von Häuptling Whiskitonix, Asterix und Obelix zu Hilfe, um die römische Invasion zu besiegen und den geliebten goldenen Widder ihres Vaters zurückzubringen.

In dieser Mission steuert ihr eure Lieblingshelden und setzt eure Fäuste und alle Gegenstände in der Umgebung ein, um euch einen Weg zu bahnen, während ihr die Römer in die Luft werft! Die beiden Gallier können auch auf ihren treuen Druiden Getafix zählen, der an einem neuen Zaubertrank-Rezept für zusätzliche Kraft arbeitet!

Über Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia

Weckt den Gallier in euch dank dieses brandneuen explosiven Top-Down-Abenteuers eurer Lieblingsgallier. Macht euch bereit für Non-Stop-Action, knifflige Rätsel, Erkundung und Gegenstände zum Sammeln in diesem einzigartigen Abenteuer, das so gut ist wie ein Wildschweineintopf!

Eure Reise durch Hibernia erstreckt sich über sechs Kapitel, von denen jedes mit Römern und Sammelobjekten gefüllt ist. Seid kreativ! Je mehr Kombos und verschiedene Gegenstände ihr im Kampf einsetzt, desto größer sind die Überraschungen! Klar, ein Treffer mit dem Fass klingt gut, aber warum nicht auch mal einen Baumstumpf ausprobieren?

Gemeinsam ist man stärker! Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia wird einen Koop-Modus für bis zu vier Spieler auf demselben Bildschirm bieten.

Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia wird im Herbst 2022 für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.