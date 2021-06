Avatar: Frontiers of Pandora: Völlig offene Welt und neue Charaktere

Ubisoft enthüllte Avatar: Frontiers of Pandora auf der jüngsten Ubisoft Forward. Entwickelt von Massive Entertainment (mit Lightstorm Entertainment und Disney) und unter Verwendung der Snowdrop-Engine, spielt es in einer anderen Region von Pandora mit einer völlig neuen Besetzung von Charakteren und einer neuen Geschichte.

Auf die Frage, warum das Team nicht einfach den Film adaptiert hat, verriet Luigi Priore, Vizepräsident von Disney und Pixar Games, dass Spieler heutzutage „neue Geschichten und neue Dinge“ mit etablierten Welten machen wollen und nicht einfach nur einen Film nachspielen möchten.

Im Gespräch mit VentureBeat sagte Priore: „Vor 15 oder 20 Jahren gab es eine Zeit, in der das Spielen des Films etwas war. Man kaufte das Spiel und spielte den Film. Dinge wie das klassische Aladdin-Spiel auf Sega Genesis. Man hat den Film gespielt. Das war damals sehr beliebt, aber heute erwarten die Gamer mehr. Sie wollen mit ihren Lieblingscharakteren und -welten interagieren, aber sie wollen neue Geschichten spielen und neue Dinge mit diesen Charakteren und Welten tun.“

Avatar: Frontiers of Pandora will die „erstaunliche Science-Fiction-Welt“ des Originalfilms erkunden, die Priore als „großartigen Spielplatz“ empfindet.

„Die ganze Idee ist, dass es ein Teil der Storyline dieses riesigen Franchise auf Pandora ist, aber es ist kein ‚Spiel zum Film‘. Es ist eine komplett neue offene Welt, neue Charaktere. Deshalb heißt es ja auch Frontiers of Pandora. Es findet auf einer anderen Grenze statt, einem anderen Gebiet des Mondes von Pandora.“

Der Titel wird auch eine First-Person-Erfahrung sein, was für Massive Entertainment etwas Neues ist, obwohl das Studio in der Vergangenheit an Far Cry 3 gearbeitet hat.

Weiter hat das Entwicklerteam darüber gesprochen, warum es sich um eine Current-Gen-Version handelt, wie z.B. die Verwendung von SSDs für schnelles Streaming, während die Spieler von einem Ort zum nächsten Fliegen. Es wird auch kompliziertere Interaktionen mit der Tierwelt und den NPCs geben, die auf Hardware der vorherigen Generation nicht möglich gewesen wären. Und natürlich wird auch Raytracing unterstützt.

Avatar: Frontiers of Pandora erscheint voraussichtlich im Jahr 2022 für Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC und Google Stadia.