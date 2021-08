Back 4 Blood: Entwickler prüfen FOV-Option für Xbox Series X und PS5

Autor:, in / Back 4 Blood

Nach der Beta von Back 4 Blood arbeiten die Entwickler fleißig an Verbesserungen für die fertige Version des Shooters.

Dank der Beta von Back 4 Blood konnte man bei Turtle Rock Studios einige Dinge adressieren an denen man bis zur Veröffentlichung am 12. Oktober arbeiten wird. In einem Interview ging Lead Producer Matt O’Driscoll etwas genauer darauf ein, welche Verbesserungen ihr für die fertige Version erwarten könnt.

Ein besonders wichtiger Punkt, an dem bereits gearbeitet wird, ist die KI eurer Bot-Kollegen, die sich in der Beta nicht besonders intelligent verhalten haben. Zum Start des Spiels sollen sie viel klüger agieren.

Die Spielbalance für die Schwierigkeitsgrade Survivor und Nightmare soll angepasst werden, da diese viel zu einfach beziehungsweise viel zu schwer waren.

Eine Anpassungsoption für das FOV (Field of View) auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 sei ein oft geäußerter Wunsch und werde von den Entwicklern untersucht. Ob eine Option dafür in der fertigen Version enthalten sein wird, ließ O’Driscoll aber offen.

Zudem bestätigte er, dass die Last-Gen-Konsolen zwar eine niedrigere Bildrate haben werden, der Code aber auf allen Plattformen gleich ist. Die Anzahl der Zombies und deren Fähigkeiten werden sich also nicht unterscheiden.