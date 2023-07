Back 4 Blood: Stellenanzeige deutet einen Nachfolger an

Autor:, in / Back 4 Blood

Nach 2 Jahren Laufzeit konnte Back 4 Blood nicht die Zahlen erreichen, die sich die Turtle Rock Studios für ihren geistigen Left 4 Dead-Nachfolger erhofft hatten. Erst Anfang des Jahres bestätigte das Studio, dass die Arbeiten für weitere DLC an dem kooperativen Zombie-Shooter eingestellt werden. Im Februar berichteten wir zu den eingestellten Arbeiten an dem Spiel.

Für Fans des Franchise gibt es aber noch Hoffnung, das Studio sucht auf ihrer Internetseite sehr präzise nach erfahrenen Entwicklern in verschiedenen Bereichen für ein neues Tripple-A Spiel. Allerdings finden sich keine genauen Details zu der Umgebung oder dem Thema des „nächsten AAA-Spiels“.

Unter anderem wird ein Senior Combat Designer gesucht: „Als Senior Combat Designer bei Turtle Rock Studios bist du für das Design und die Implementierung intuitiver Mechaniken verantwortlich, die das Spielerlebnis und den Wiederspielwert verbessern. Idealerweise bist du jemand, der Erfahrung mit Kampf/Waffen, Klassendesign, Fähigkeiten und Bossbegegnungen hat.“ Weitere Stellen werden mit gezielten Anforderungen gesucht, wie zum Beispiel: „Entwerfen und Entwickeln von Kampf-Gameplay, einschließlich Spielerbewegungen, Steuerung und Kamera vom Konzept bis zur Fertigstellung, mit einem Schwerpunkt darauf, wie sich das Kampf-Gameplay gegen KI und andere Spieler anfühlt.“

Weiter werden auch Kernkompetenzen wie das Entwickeln auf mehreren Plattformen, Erfahrungen mit Unreal Engine 4 / 5 sowie Blueprint und „die Liebe zu Spielen: insbesondere FPS-, Koop- und Multiplayer-Spiele“ gesucht.

Trotz der nicht offensichtlichen Nennung des Titels oder des Themas sind das alles Punkte, die man aus Back 4 Blood oder auch Left 4 Dead kennt. Spannend ist hier der Zusatz für den gesuchten Senior Engine Programmer, dieser wird mit einer „Leidenschaft für Game-Modding und Erfahrung in der Unterstützung von nutzergenerierten Inhalten“ gesucht. Ein Punkt, der Left 4 Dead 2 noch immer so beliebt in der Community macht, ist die Möglichkeit, den Titel umfangreich zu modifizieren.