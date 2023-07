The Crew Motorfest: Gameplay-Videos aus der Closed Beta

Autor:, in / The Crew Motorfest

Schaut euch in vier neuen Videos Gameplay aus der Closed Beta zu The Crew Motorfest an.

Am vergangenen Wochenende fand die Closed Beta zu The Crew Motorfest statt, an der wir natürlich auch teilgenommen haben. In vier neuen Videos zeigen wir euch rasante Spielszenen aus dem Open-World-Rennspiel.

The Crew Motorfest – Der Prolog auf der Xbox Series X

The Crew Motorfest – A Porsche Story – 911 Legacy

The Crew Motorfest | Porsche 911 Rally

The Crew Motorfest | Demolition Royale

The Crew Motorfest erscheint am 14.09.2023 und kann im Microsoft Store vorbestellt werden:

