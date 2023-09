Bang-On-Balls: Chronicles: Release im Oktober mit neuer Karte

Exit Plan Games und Untold Tales haben angekündigt, dass Bang-On Balls Chronicles am 5. Oktober 2023 für PC, PlayStation, Xbox und Switch erscheinen wird.

Bang-on Balls Chronicles ist ein inhaltsreiches, verrücktes, zerstörbares Open-World-Sandbox-Abenteuer mit Kämpfen, Jump’n’Run, Charakteranpassung und einer Schnitzeljagd, die man alleine oder im Koop spielen kann.

Während der Early-Access-Phase erhielt das Spiel auf Steam eine überwältigend positive Bewertung von 97 % aus über 2300 Rezensionen.

Bang-On Balls: Chronicles wird von Exit Plan Games entwickelt, einem Team aus sehr erfahrenen Entwicklern, die zuvor an AAA-Titeln wie The Witcher 3, Gears of War, Cyberpunk 2077 und Bulletstorm gearbeitet haben, um nur einige zu nennen.

Damien Monnier, Studio-Mitbegründer, Exit Plan Games, sagte: „Während unserer gesamten Laufbahn haben wir Spiele entwickelt, die in vielerlei Hinsicht ein sehr hohes Produktionsniveau erfordern. Straffe Steuerung, abwechslungsreiches Gameplay, intelligentes Leveldesign, jede Menge Inhalte, ausgeklügelte KI-Systeme – die Liste ließe sich fortsetzen. Alles, damit sich diese riesigen Karten lebendig anfühlen und stundenlanges Spielen Spaß macht. Obwohl wir jetzt ein Indie-Entwickler sind, haben wir hier genau denselben Ansatz und dieselben Standards angewandt. Das Spiel basiert im Wesentlichen auf der Idee, den Spielern etwas zu bieten, das absolut vollgestopft ist mit verschiedenen Dingen, die sie tun können, aber immer Spaß macht. Es ist etwas, das man einfach für ein paar entspannende Minuten anwerfen kann, um das Gefühl zu haben, dass man Fortschritte gemacht hat, oder ein Spiel, das man 40 Stunden oder länger spielt.“

Zum Start im Oktober erhält das Spiel eine weitere Open-World-Karte, auf der die Spieler eine Zeitreise durch das feudale und moderne Japan unternehmen, um gegen einen riesigen Kaiju zu kämpfen. Alle Besitzer des Spiels auf dem PC werden diesen Inhalt kostenlos erhalten.

Features

Herrlich hüpfende 3D-Plattformer und Kämpfe mit messerscharfer Steuerung.

Schmettert, rast und dampft durch riesige, stark zerstörbare Open-World-Karten.

Vollgepackt mit Inhalten. Kämpft gegen Feinde, rettet Verbündete, nehmt mehrere Ziele in Angriff, deckt Geheimnisse auf und sammelt Schätze mit themenbezogenen Gegenständen und Waffen. Jede Karte hat ihre eigenen einzigartigen Mechanismen, Bosskämpfe, Geheimnisse, Gegenstände und Themen.

Springt durch die Geschichte, denn jede Karte ist in einer interessanten historischen Epoche angesiedelt – Wikinger, Piraten, Weltraumrennen oder feudales Japan – und weitere werden nach der Veröffentlichung folgen.

Passt euren Charakter mit über 400 Gegenständen an – Flaggen, Waffen, Schilde, Hüte, Masken, Tattoos, Boote usw., die ihr beim Spielen sammelt. Keine kostenpflichtigen, kosmetischen DLCs.

Online-Koop mit bis zu 4 Spielern und 2 Spielern im geteilten Bildschirm. Springt nahtlos in Sitzungen mit Freunden ein und aus und behaltet alles, was ihr gesammelt habt.