Battlefield 2042: Expansion mit Multi-Studio-Entwicklungsmodell

EA setzt bei der Entwicklung der Battlefield-Serie auf ein Modell mit mehreren Studios und Spielen, das dem nicht unähnlich ist, das Activision seit einiger Zeit mit Call of Duty verfolgt. Dabei wird DICE natürlich weiterhin neue Spiele aus de Franchise entwickeln und Battlefield 2042 in absehbarer Zukunft mit neuen Inhalten und Updates unterstützen. Laut Gerüchten wird behauptet, dass der Entwickler auch an einem neuen Spiel der Serie arbeitet, das sich allerdings angeblich noch in einem sehr frühen Stadium der Produktion befindet.

Ein weiteres Studio, das an der Entwicklung beteiligt ist, ist Ripple Effect Studios – ehemals DICE LA, der Entwickler, der für einen der drei Hauptmodi von Battlefield 2042, Battlefield Portal, verantwortlich war. Neben der weiteren Unterstützung für Battlefield Portal wird Ripple Effect auch an einer „neuen Erfahrung“ im Battlefield 2042-Universum arbeiten.

Unter der Leitung von Halo-Mitschöpfer Marcus Lehto soll das Studio wird dafür verantwortlich sein, die Geschichte von Battlefield 2042 mit „einer Vielzahl von Erfahrungen“ zu erweitern, die in „späteren Saisons“ für Battlefield 2042 und „darüber hinaus“ erscheinen werden.