CRSED: F.O.A.D: Fangs Update bringt neuen Charakter

Gaijin Entertainment und Darkflow Software kündigen die Veröffentlichung des Fangs Content Updates für den brutalen Online-Shooter CRSED: F.O.A.D an. Es bringt einen neuen Champion, den Vampir Bram van Helsing, sowie neue mystische Rituale, Waffen, coole Kostüme, eine Vielzahl von kosmetischen Gegenständen und einen tödlichen Espenpfahl.

Bram van Helsing ist ein reicher niederländischer Adliger, ein blutdürstiger Okkultist, der mit seinen Gefolgsleuten so genannte „Einheitszeremonien“ praktiziert. Aktivisten wandten sich täglich schriftlich an die Polizei mit der Bitte, den „Ausschweifungen“ Einhalt zu gebieten, konnten aber nichts erreichen.

Irgendwann begann Brams zwanghaftes Verlangen, Blut zu trinken, zu Schlafproblemen zu führen und veranlasste ihn schließlich, sich in einer Klinik behandeln zu lassen. Dort traf er einen anderen Patienten, der ihm Gerüchte über die F.O.A.D.-Mordspiele erzählte, eine perfekte Veranstaltung, um den Durst eines Vampirs zu stillen.

Die Fähigkeit „Fledermausschwarm“ ermöglicht es Bram, in Fledermausform zu schweben und sich schnell zu bewegen. In diesem Zustand erhält der Champion den Status „Vampirismus“ und 50 Prozent des dem Gegner zugefügten Schadens wird in Form von Gesundheit zurückgegeben, während seine Verwandlung in einen Fledermausschwarm ihm erlaubt, sich mit hoher Geschwindigkeit zu bewegen. Der Schaden des Champions wird um 50 Prozent reduziert, während des Rituals „Sonnenfinsternis“ sogar um 70 Prozent. Das Ritual „Tötende Sonne“ hingegen ist ziemlich schlecht für die Gesundheit des Vampirs. Es gibt auch eine neue Art von Grabstein namens „Sarg der Untoten“, der den Spielern zur Verfügung steht. Nachdem er zerstört wurde, wird ein gieriger Feind von einem rücksichtslosen Zombie angegriffen.

Das Update bringt nicht nur neue Inhalte, sondern ermöglicht es PlayStation- und Xbox-Spielern auch, gemeinsam in einer Sitzung zu spielen, plattformübergreifenden Gruppen beizutreten und miteinander zu kommunizieren.

Hier könnt ihr euch den Fangs Trailer zu CRSED: F.O.A.D anschauen: