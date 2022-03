Battlefield 2042: März-Update voraussichtlich diese Woche verfügbar

Autor:, in / Battlefield 2042

Das März-Update für Battlefield 2042 wird voraussichtlich in dieser Woche verfügbar sein.

Spieler von Battlefield 2042 warten auf das nächste Update, der den Shooter weiter verbessern soll.

Wie bereits bekannt war, wird das nächste Update für Anfang März erwartet. Es soll dem Spiel dann unter anderem eine Punktetafel hinzufügen.

Laut dem Lead Community Manager befindet sich das Update nun in der finalen Prüfung und könnte, sofern alles damit in Ordnung ist, am Donnerstag ausgerollt werden.