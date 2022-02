Battlefield 2042: Mehr Transparenz zu Top-Problemen und Fokus auf Feedback

Bei DICE und Ripple Effect will man mehr Transparenz bei den Top-Problemen in Battlefield 2042 zeigen und den Fokus auf das Feedback der Community setzen.

Der Entwickler von Battlefield 2042 versucht weiterhin den Shooter mit Updates auf Kurs zu bringen. Anfang Februar erschien zuletzt ein Hotfix. Das nächste Update soll hingegen erst im März bereitstehen.

Während sich Electronic Arts als Publisher von den Verkäufen zuletzt enttäuscht zeigte, erreicht eine Petition zur Rückerstattung des Kaufbetrages schon bald 200.000 Unterschriften.

Zwischen all dem verspricht man mehr Transparenz bei dem, was man zur Beseitigung der größten Probleme unternehmen will. Außerdem soll der Fokus vor allem daraufgelegt werden, was die Community an Feedback zu Verbesserungen zurückgibt, wie Justin Wiebe, Senior Design Director von Battlefield Portal bei Ripple Effect Studios, via Twitter sagt.

Doch nicht nur die Beseitigung von Problemen will die Community sehen. Sie möchte auch wissen, wie es um neue Inhalte steht, denn darüber wurde bisher nur wenig gesagt. Doch zum jetzigen Zeitpunkt könne Wiebe dazu keine Aussagen machen.