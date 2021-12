Battlefield 2042: Season 1 könnte erst im März 2022 starten

Autor:, in / Battlefield 2042

In Battlefield 2042 könnte die erste Season erst im März 2022 an den Start gehen.

Dass die erste Season von Battlefield 2042 nicht mehr in diesem Jahr starten würde, war schon vor der Veröffentlichung des Shooters bekannt.

Der Entwickler machte im November aber keine genaueren Angaben, wann sie im nächsten Jahr losgehen soll.

Von offizieller Seite wurde dahingehend zwar auch bis heute kein Zeitplan genannt. Doch ein Blick in die Dateien des Spiels geben einen Hinweis darauf, wie lange Spieler wohl noch warten müssen.

So hat der Dataminer temporyal entdeckt, dass in den Dateien wohl noch zwölf wöchentliche Missionen in der momentan laufenden Pre-Season hinterlegt sind. Das würde bedeuten, dass Season 1 erst im März 2022 beginnen würde.

Weiterhin wurde entdeckt, dass Exposure der finale Name der Karte sein könnte, die bislang als Ridge bekannt war.