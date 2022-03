Battlefield 2042: Unbeliebter als drei seiner Vorgänger

Autor:, in / Battlefield 2042

Es gibt weiterhin keine guten Neuigkeiten für Battlefield 2042. Der neueste Teil der First-Person-Shooter Reihe vom Entwickler DICE macht seit Veröffentlichung schwere Zeiten durch.

Es gab bereits diverse Verschiebungen, Petitionen und es wurde sogar bei anderen Studios ein Schuldiger für den schlechten Start gesucht. Die letzten Neuigkeiten belegen all die Schwierigkeiten mit Zahlen und Fakten. So lag am 04. März die maximale Anzahl der Online-Spieler auf Steam bei Battlefield 2042 innerhalb von 24 Stunden bei gerade mal 2.090. Bei Battlefield 4 waren es 2.195, bei Battlefield 1 7.498 und bei Battlefield V ganze 21.709.

Battlefield 4 erschien im Oktober 2013 und Battlefield 2042 im November 2021. Wenn über 100 Spieler einen acht Jahre alten Vorgänger einer neuen Iteration aus dem eigenen Haus vorziehen, besteht dringender Handlungsbedarf.

Dieses Jahr hält für Battlefield 2042 noch einiges bereit. Die Season One wurde von Februar auf Sommer 2022 verschoben und ein neues Scoreboard soll hinzugefügt werden. Darüber hinaus wurde Anfang März bekannt gegeben, dass man nach und nach die Maps verändern werde, jedoch treten diese Änderungen wohl frühestens ab Sommer, beginnend mit Kaleidoskop, in Kraft.