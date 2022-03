Mortal Kombat 12: Reiko könnte zurückkehren

Autor:, in / Mortal Kombat 12

Ein bekannter Mortal Kombat-Leaker deutet an, dass Reiko als Kämpfer in Mortal Kombat 12 zurückkehren wird.

Es gibt neue Gerüchte zu Mortal Kombat 12. Dabei soll sich das Spiel nicht nur in aktiver Entwicklung befinden, sondern mit Reiko die Rückkehr eines Fanliebling feiern!

Die Informationen stammen von „r00r„, einem prominenten Mortal Kombat-Leaker, der aus den GameFAQ-Foren aus der Zeit vor der Veröffentlichung von Mortal Kombat 11 bekannt ist. Seinerzeit hatte er schon allerhand an Insider-Details zu Mortal Kombat 11 verraten. Nun meldet er sich zurück und deutet an, dass in Mortal Kombat 12 mit Reiko ein alter Bekannter dabei sein wird.

Ebenso gab r00r zwischen den Zeilen zu verstehen, dass Mortal Kombat 12 womöglich im Jahr 2023 veröffentlicht wird.

Bisher sind jedoch keine offiziellen Details zu Mortal Kombat 12 bekannt und somit solltet ihr auch diese Meldung mit Vorsicht genießen.