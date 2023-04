Mortal Kombat 12: Ankündigung möglicherweise noch diese Woche

Autor:, in / Mortal Kombat 12

Laut einem Kampfspiel-Pro-Gamer könnte Mortal Kombat 12 möglicherweise in dieser Woche offiziell angekündigt werden.

Obwohl Entwickler NetherRealm Studios Mortal Kombat 12 noch nicht offiziell angekündigt hat, ist dank einer Geschäftskonferenz von Warner Bros. Discovery klar, dass der Prügler in diesem Jahr erscheinen soll.

Wie jetzt der Kampfspiel-Pro-Gamer SonicFox via Twitter verkündet, rechnet er mit einer Ankündigung zu Mortal Kombat 12 in dieser Woche. Was genau die Ankündigung beinhalten soll und ob eventuell sogar der Starttermin bekannt gegeben werden könnte, ließ er offen.

Giant Bombs Jeff Grubb antwortete sarkastisch auf den Tweet des Pros und gab seinerseits an, dass er von der Ankündigung eines Weltraumprogramms ausgehe. Jez Corden von Windows Central blies ins selbe Horn und sagte den Start für September voraus.