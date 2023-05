Das Mortal Kombat Franchise feiert seit 30-jähriges Jubiläum. Entwickler NetherRealm nahm dies zum Anlass, ein Video mit Wertschätzungen und Mitteilungen der Fans zu veröffentlichen.

Am Ende dieses Video dankte auch Ed Boon persönlich den Fans und sagte: „Wir sind noch nicht ganz fertig.“ Im Anschluss folgte noch ein kleiner Clip, den mancher als Andeutung für Mortal Kombat 12 versteht.

Die Entwicklung eines weiteren Teils der Kampfspielreihe ist ohnehin kein Geheimnis. Zwar fehlt noch eine offizielle Ankündigung, im Februar machte Warner Bros Discovery aber schon Aussagen dazu und gab an, dass Mortal Kombat 12 in diesem Jahr erscheinen soll.

Kürzlich gab es erst das Gerücht, wonach die Vorstellung des brutalen Prüglers im Mai auf einem PlayStation Showcase stattfinden könnte.

Nothing but appreciation for our fans over the past 30 Years. We're just getting started… pic.twitter.com/i8LzbGfISf

— Mortal Kombat 30 (@MortalKombat) May 1, 2023