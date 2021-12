Battlefield 2042: Werbeanzeige im Shooter entdeckt

Autor:, in / Battlefield 2042

Gezielt Werbung in Spielen zu platzieren, das dürfte der Traum eines jeden Werbetreibenden sein. Genau das geschah jetzt im neusten Teil der Battlefield-Reihe.

Publisher Electronic Arts nutzt offenbar Werbeflächen in Battlefield 2042, um Anzeigen zu platzieren.

Ein Spieler entdeckte demnach Werbung für eine Maus von Logitech. Und das sogar direkt in einer Spielerkarte. Kurioserweise wurde sie auf der PlayStation 5-Version des Shooters gezeigt.

Es bleibt abzuwarten, ob in Zukunft noch mehr Werbung in Battlefield 2042 zu sehen sein wird. Bereits in vorherigen Teilen wurde diese Möglichkeit schon genutzt.