Battlefield 6: Shooter erscheint für Current- und Next-Gen-Konsolen

EA und DICE lassen sich dieses Jahr besonders viel Zeit, um ihren neuesten Teil der Battlefield-Serie zu enthüllen. Die Gerüchteküche brodelt fleißig und fast wöchentlich soll es neue Informationen zu Battlefield 6 geben.

Pustekuchen! Und während die meisten Leaker nach Ausreden suchen, weil sich ihre wöchentlichen Prophezeiungen und Korrekturen nicht bewahrheitet haben, ganz nach dem Motto: „Irgendwann wird es schon stimmen!“ – schweigt Electronic Arts weiterhin. Zwar hat man durch die Blume schon mitgeteilt: „Im June macht es Boom“ – aber eine konkrete Ansage sieht anders aus.

Immerhin hat sich das Unternehmen dazu bringen lassen zu bestätigen, dass Battlefield 6 für Current- und Next-Gen-Konsolen veröffentlicht wird. Somit erscheint Battlefield 6 für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC.

Die Bestätigung kommt von EA-CEO Andrew Wilson, der während der Bilanzpressekonferenz des Unternehmens seine Pläne bekannt gab, dass das Spiel für PS4 und Xbox One sowie PS5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht wird.

„Battlefield wird sowohl für Current-Gen als auch für Next-Gen verfügbar sein, genauso wie unsere Sporttitel“, sagte er.

Des Weiteren freue er sich in Bezug auf die Next-Gen-Konsolen auf die Art des Gameplays, die Wiedergabetreue des Spiels, was man mit der Physik, der künstlichen Intelligenz und der immersiven Natur des Spiels auf den neuen Konsolen anstellen kann. Ebenso wird es möglich sein die Anzahl der Spieler auf dem Schlachtfeld in Battlefield 6 zu erweitern und die Art der Zerstörung für diese „völlig neuen Battlefield-Momente, die wirklich Next-Gen-Möglichkeiten sind“ zu erweitern. Aufgrund der erhöhten Rechenleistung, des Speichers und der Leistung der neuen Konsolen soll Battlefield 6 also neue Maßstäbe setzen.

Battlefield 6 müssen sich aber womöglich weiterhin gedulden.