Xbox Series X: Konsolen-Reservierung für Insider in den USA

Microsoft startet in den USA ein neues Pilotprojekt für Xbox Insider. Dabei können sich alle Xbox Insider über die Hub-App für den Kauf einer Xbox Series X-Konsole vormerken lassen. Eine Teilnahme garantiert dabei zwar keine Konsole an sich, soll die Chancen aber deutlich verbessern.

Die Auswahl der Teilnehmer ist dabei stark begrenzt und bisher nur in den USA möglich.

Microsoft gibt dazu bekannt: „Heute führen wir den Konsolenkauf-Piloten ein, der es US Xbox Insidern auf Xbox One ermöglicht, sich für die Chance zu registrieren, eine Xbox Series X|S Konsole zu reservieren. Weitere Informationen finden Sie im Xbox Insider Hub auf Xbox One. Der Platz ist begrenzt und nicht alle, die sich registrieren, werden ausgewählt.“