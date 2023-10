Berzerk: Recharged: Termin für Evil Otto steht fest

Evil Otto lädt am 9. November in Berzerk: Recharged erneut in sein manisch-chaotisches Labyrinth ein. Berzerk: Recharged ist der neueste Teil der gefeierten Recharged-Reihe von Atari und lässt Spieler gegen Evil Ottos Scharen von Robotern antreten, gejagt von der grinsenden Inkarnation des Bösen.

Das ursprüngliche Berzerk, das als eines der wichtigsten Spiele der goldenen Gaming-Ära der 80er-Jahre gilt, war ein multidirektionaler Top-Down-Shooter, in dem die Spieler Horden von bewaffneten Robotern in einem endlosen, elektrifizierten Labyrinth bekämpfen mussten.

Das Highlight von Berzerk ist Evil Otto, der sich als hüpfendes Smiley-Gesicht manifestiert und gnadenlos Jagd auf die Spieler macht. Anders als seine Zeitgenossen Inky, Blink und Clyde rennt Evil Otto nicht weg, kann durch Wände gehen und ist unzerstörbar. Jetzt kehrt Otto zurück und bringt eine überarbeitete Grafik, eine geschickte Twin-Stick-Steuerung und einen neuen Soundtrack der Komponistin Megan McDuffee mit.

Hier gibt es den neuesten Berzerk: Recharged-Trailer zu sehen: