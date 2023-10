Autor:, in / Activision Blizzard

Call of Duty feiert sein 20-jähriges Jubiläum und ihr könnt dabei sein!

Am 29. Oktober 2023 wird Call of Duty stolze 20 Jahre alt. Möglich gemacht haben, das Weltklasse-Entwickler und eine einzigartige, riesige Spielergemeinschaft.

Das erste Call of Duty wurde 2003 veröffentlicht. Heute gilt die Marke als Synonym für das First-Person-Action-Genre. Egal, ob ihr Call of Duty seit 2003 spielt oder erst seit Kurzem dabei seid, wir möchten euch dafür danken, dass ihr Teil der 20-jährigen Geschichte von Call of Duty seid.

Nehmen wir uns einen Moment Zeit, um alle verantwortlichen Studios und Teams der Call of Duty-Serie zu würdigen (in alphabetischer Reihenfolge).

Call of Duty Studios

Activision Central Design

Activision Localization Dublin

Activision QA

Activision Shanghai Studio

Beenox

Demonware

Digital Legends Entertainment

High Moon Studios

Infinity Ward

Raven Software

Sledgehammer Games

Solid State Studios

Team Ricochet

Toys for Bob

Treyarch

Die Geschichte von Call of Duty wird mit der Veröffentlichung von Modern Warfare III am 10. November fortgesetzt. Im Frühjahr 2024 könnt ihr euch den über 45 Millionen Fans anschließen, die Call of Duty: Warzone Mobile bereits vorregistriert haben.

Activision verkündet: „Wir sagen nochmal Danke!, dass ihr in den vergangenen 20 Jahren in der Geschichte von Call of Duty eine wichtige Rolle gespielt habt.“

Den vollständigen englischen Blogpost zum Jubiläum von Call of Duty findet ihr hier.