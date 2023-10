PlayStation 5: SONY verteidigt Preiserhöhung für PS Plus

Autor:, in / PlayStation 5

SONY hat die Anfang September durchgeführte Preiserhöhung für seine PS Plus-Dienste in einem Interview verteidigt.

Anfang September erhöhte SONY die Preise für die die verschiedenen Stufen seines PlayStation Plus-Abonnements.

Der Preis für ein Jahresabo von PS Plus Essential beträgt nun 71,99 Euro statt zuvor 59,99 Euro. Bei PS Plus Extra sind es 125,99 statt 99,99 Euro, die Kosten für PS Plus Premium wurden von 119,99 Euro auf 151,99 Euro erhöht.

Im Interview mit Barron’s verteidigt Eric Lempel, Senior Vice President und Head of Global Marketing von Sony Interactive Entertainment, die 35-prozentige Preiserhöhung und begründet die Entscheidung des Unternehmens:

„Wir wollen PlayStation Plus großartig machen. Mit unserem Neustart im letzten Jahr und der Einführung des Stufensystems haben viele Verbraucher erkannt, dass PlayStation 5 einen großen Wert darstellt.“ „Wie praktisch alles auf der Welt müssen auch wir unsere Preisgestaltung überdenken und uns den Marktbedingungen anpassen.“ „Ich freue mich, sagen zu können, dass wir im Gegensatz zu vielen anderen Abonnementdiensten die Preise für PlayStation Plus für 85 % der Welt seit vielen Jahren nicht mehr geändert haben. Das war also das erste Mal, dass wir dort etwas getan haben.“

Im weiteren Verlauf des Interviews wurde Lempel auch zu Microsofts Strategie befragt, First-Party-Titel direkt zum Start im Xbox Game Pass zu veröffentlichen:

„Es kommt darauf an, welche Art von Spiel und welche Qualität die Spiele haben, die man mit dem Service erhält. Ich kann mich nicht dazu äußern, was die Konkurrenz macht. Aber wir sind der Meinung, dass wir mit PlayStation Plus einen großartigen, ausgewählten Spielekatalog sowie weitere Funktionen und Services anbieten.“ „Außerdem bieten wir mit den drei Stufen die Möglichkeit, es so stark oder so wenig wie gewünscht zu engagieren, je nachdem, worauf man Lust hat.“ „Es ist ein ganz anderes Angebot, das aber bei den Verbrauchern gut ankommt. Seit wir die Stufen eingeführt haben, hat sich ein Drittel der Plus-Nutzer für die beiden oberen Stufen entschieden, was mehr ist als wir erwartet hatten.“