Risk of Rain 2: Konsolenversion erscheint im November

Risk of Rain 2: Survivors of the Void erscheint im November. Das Spiel wird während des „The Festival of Gup“-Livestreams veröffentlicht.

Gearbox hat ein kommendes Livestream-Ereignis für Risk of Rain, auch bekannt als „The Festival of Gup“, angekündigt, das am 8. November 2023 stattfinden soll.

Dieser Livestream ist anlässlich des 10-jährigen Jubiläums von Risk of Rain geplant. Des Weiteren hat Gearbox bekannt gegeben, dass das Remake des klassischen Roguelikes, Risk of Rain Returns, sowie die Konsolenversion von Risk of Rain 2: Survivors of the Void, am selben Tag erscheinen.

Gearbox hat außerdem den letzten Überlebenden von Risk of Rain Returns enthüllt: Den Piloten.

Mit so vielen Ankündigungen und Community-Feierlichkeiten findet mit „The Festival of Gup“ das bisher größte News-Ereignis für Risk of Rain statt. „The Festival of Gup“ wird auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Gearbox am Mittwoch, dem 8. November um 19:30 Uhr MEZ live gestreamt.

Risk of Rain Returns ist ein vollständiges Remake von Risk of Rain, das von Grund auf mit zusätzlichen Features, verbesserter Grafik und neuer Musik des Komponisten Chris Christodoulou ausgestattet wurde.

Vorstellung des letzten Überlebenden: Der Pilot ist ein ausgesprochen beweglicher und kontextspezifischer Überlebender, der sich den Charakteren von Risk of Rain Returns anschließen wird. Er ist außerdem mit einer Reihe an nützlichen Luftfähigkeiten ausgestattet. Seine charakteristische Fähigkeit, Cluster-Feuer, gibt eine dreifache Salve ab, die Gegnergruppen Schaden zufügt oder sie erledigt. Spieler können alle Fähigkeiten des Piloten ab dem 8. November in Risk of Rain Returns entdecken.

Risk of Rain 2: Survivors of the Void, die erste DLC-Erweiterung des Spiels wird für Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen. Die Erweiterung stellt unter anderem zwei neue Überlebende (Railgun-Schützin und Leeren-Unhold) sowie den Simulakrum-Spielmodus, zusätzliche Umgebungen und Gegenstände vor. Des Weiteren wurde das Spiel für alle Plattformen überarbeitet, auf potenzielle Fehler überprüft, es wurden Leistungsverbesserungen vorgenommen und neue Inhalte hinzugefügt.

