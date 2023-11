Risk of Rain 2: Details zu Seekers of the Storm und mehr

Autor:, in / Risk of Rain 2

Hier gibt es neue Details zu Risk of Rain 2 Seekers of the Storm und weitere Ankündigungen.

Während des Festival of Gup, der digitalen 10-Jahres-Feier von Risk of Rain, enthüllte Gearbox Publishing neben dem mit Spannung erwarteten Start von Risk of Rain Returns zwei neue Projekte.

Das erste der beiden angekündigten Projekte ist Risk of Rain 2: Seekers of the Storm, die zweite Erweiterung für das äußerst beliebte Roguelike. Diese neue Erweiterung wird neue Überlebende, tonnenweise neue Gegenstände, Gegner, Abschnitte und mehr enthalten.

Risk of Rain: Hostile Worlds wurde ebenfalls vorgestellt und wird ein kostenloses Roguelike-Action-RPG für Android und iOS sein, das das energiegeladene Bullet-Hell-Gameplay der Serie mit dem Sammeln von Helden kombiniert. Die Spieler werden Teams von Überlebenden aus der bisher größten Besetzung der Serie zusammenstellen, um das Versanto-System zu erkunden.

Darüber hinaus veröffentlichte der Publisher das mit Spannung erwartete Risk of Rain Returns, eine umfassende Neuinterpretation des klassischen Risk of Rain, auf PC und Nintendo Switch und brachte die Erweiterung Risk of Rain 2: Survivors of the Void auf Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch.

Der Titel ist auch für Xbox Series S|X und PlayStation 5 über Abwärtskompatibilität erhältlich.

Neben der Erweiterung des Spieluniversums der Franchise hat Gearbox auch die Dokumentation zum 10-jährigen Jubiläum von Risk of Rain angekündigt, die in dieser Woche online gehen wird. Diese Dokumentation – eine Premiere für die Franchise – zeichnet die unglaubliche Reise nach, die das Spiel von den kreativen Köpfen der beiden Co-Schöpfer Duncan Drummond und Paul Morse bis heute genommen hat, wo es zu einem der wichtigsten Spiele der Welt geworden ist.