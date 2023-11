The Game Awards: Termin zur Enthüllung der Nominierten

Autor:, in / The Game Awards

Die The Game Awards 2023 stehen an und jetzt wurde der Termin zur Enthüllung der Nominierten bekannt gegeben.

Die „The Game Awards 2023“-Show startet am 7. Dezember. Zuvor wird es aber am 13. November einen Livestream geben, in dem die nominierten Spiele, Studios und mehr bekannt gegeben werden.

Am Montag, den 13. November 2023 um 18:00 Uhr deutscher Zeit wird dann Geoff Keighley alle Nominierten der The Game Awards 2023 in über 30 Kategorien bekannt geben. Ob das so spannend ist, muss jeder selbst entscheiden.

Welche Spiele aus dem Jahr 2023 würdet ihr nominieren?