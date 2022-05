Bike Mechanic Simulator 2023: Offiziell für Xbox One und Xbox Series X/S angekündigt

Fans des Fahrradwahnsinns und der Mechanik können sich auf neue Herausforderungen vorbereiten. Wie Manager Games S.A. bekannt gab, soll Bike Mechanic Simulator 2023, ein realitätsnahes Spiel, in dem man Fahrradmechaniker werden und seine eigene Werkstatt erweitern kann, für PC und Konsolen erscheinen.

Der neue Simulator wird Anfang 2023 auf dem PC erscheinen und im nächsten Schritt auch für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch veröffentlicht werden.

Entwickelt wird der Simulator von dem polnischen Studio Punch Punk S.A. (Titel wie Apocalipsis: Harry at the End of the World und This is the Zodiac Speaking). Der Publisher wird Manager Games S.A. sein, das zur Ultimate Games S.A. Gruppe gehört, ein Unternehmen, das gerade den Wirtschaftsstrategietitel Drill Deal – Oil Tycoon für PC veröffentlicht hat.

Bike Mechanic Simulator 2023 ist eine realistische Simulation, in der ihr in die Rolle eines Fahrradmechanikers schlüpft. Das Gameplay basiert hauptsächlich auf der Reparatur, der Wartung und dem Zusammenbau einzigartiger Fahrräder im Rahmen eurer Aufträge, sowie auf der Entwicklung eurer Werkstatt und dem Testen von Ausrüstung. Den Spielern stehen rund ein Dutzend verschiedene Werkzeuge und Reparaturstationen zur Verfügung.

„Dies ist das erste Projekt seiner Art in der Spieleindustrie. Wir legen großen Wert auf ein realistisches und entspannendes Gameplay. Wir gehen bei der Abbildung von spezifischen Fahrradteilen und Reparaturvorgängen mit einem hohen Detailgrad vor. Dennoch wird der Bike Mechanic Simulator 2023 in mancher Hinsicht auch vereinfacht sein, denn wir wollen den Spielern ein hohes Maß an Spielbarkeit bieten“, sagte Tomasz Sobiecki, CEO von Manager Games S.A..

Die Entwickler versprechen eine große Vielfalt an Ausrüstung. Zu den wichtigsten Fahrradkategorien gehören City-, Mountainbike- (MTB) und Straßenvarianten – von einfachen Modellen bis hin zu hochmodernen Designs für leistungsstarke Charaktere.

Im Bike Mechanic Simulator 2023 wird jedes Fahrradmodell aus mehreren Dutzend verschiedenen Teilen bestehen. Der Simulator wird viele realistische Elemente bieten – zum Beispiel Räder in verschiedenen Größen, viele Arten von Antrieben und Stoßdämpfern, Rahmen aus verschiedenen Materialien und einzigartige Technologien.

„Der Bike Mechanic Simulator 2023 wird ein umfangreiches und aufwändiges Spiel sein. Natürlich sind Diagnose und Reparaturen die Hauptelemente des Spiels, aber gleichzeitig muss der Spieler dafür sorgen, dass seine Werkstatt wächst und alles reibungslos läuft. Wir haben auch interessante Möglichkeiten zum Testen von Fahrrädern in petto, die das Gameplay noch abwechslungsreicher machen werden“, fügte Tomasz Sobiecki hinzu.

Bike Mechanic Simulator 2023-Hauptmerkmale:

Die Karriere eines Fahrradmechanikers

Fahrradwartung, -reparatur, -montage und -prüfung

Verschiedene Aufträge

Viele verschiedene Arten von Fahrrädern und Komponenten

Verschiedene Spielmodi (Story-Modus und Sandbox)

Bike Mechanic Simulator 2023 wird voraussichtlich Anfang 2023 für PC (Steam) erscheinen. Später soll das Spiel auch für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch veröffentlicht werden.

Offizieller Reveal Trailer zum Bike Mechanic Simulator 2023: