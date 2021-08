Black Desert: Korsarin erwacht mit neuen Talenten und Waffen

Black Deserts einzigartige Piraten-Meerjungfrau, die Korsarin, erhält eine Reihe an neuen Features in ihrem Erweckungs-Update. Spieler der Korsarin können ein neues Outfit anprobieren und mit der neuen Harpunen-Waffe Patraca in den Kampf ziehen. So besiegen sie ihre Gegner auf stylische Weise mit neuen Talenten.

Einen Trailer gibt es hier:

Die erweckte Korsarin ist die Kapitänin der Slippery Scallywags, einer Truppe freundlicher Piraten-Otter, die Spieler im Kampf unterstützen.

Die Slippery Scallywags feuern ihre Geschütze, um Gegner zu besiegen, während die Spieler ihre mächtigen neuen Talente einsetzen. Abenteuer können die neue Spezialwaffe Patraca strategisch nutzen, entweder als Schwert für den Nahkampf oder als Harpune für den Fernkampf.

Die Korsarin kann spielend leicht Gegner niederstrecken, solange sie von seinem Nebel umgeben ist. Auch weit entfernte Feinde sind nicht sicher, wenn sie sie mit der Harpune einfängt und zu sich in den Nebel zerrt.

Mehr Informationen zu den neuen Erweckungs-Talenten gibt es hier:

Spare No Quarter! : Sie wirft ihr Seil in die Luft, was sie hochhebt und in Nebel hüllt. Dann stürzt sie herab und zerstückelt ihre Feinde.

: Sie wirft ihr Seil in die Luft, was sie hochhebt und in Nebel hüllt. Dann stürzt sie herab und zerstückelt ihre Feinde. Sun-splitter Patraca : Wirft ihr Seil in Richtung der Sonne, wo sie kurz verharrt, bevor sie die Harpune abfeuert. Gegner, die von der Harpune getroffen wurden, werden schnell von ihrem Nebel außer Gefecht gesetzt.

: Wirft ihr Seil in Richtung der Sonne, wo sie kurz verharrt, bevor sie die Harpune abfeuert. Gegner, die von der Harpune getroffen wurden, werden schnell von ihrem Nebel außer Gefecht gesetzt. Cap’n’s Orders: Open Fire!: Hebt ihre Waffe in die Luft, als Signal um das Feuer zu eröffnen. Daraufhin schießen die Scallywags den massiven Anker des Schiffs auf die Gegner.

Zudem gibt es eine Reihe an Ingame-Events, die den Abschluss der Sommersaison feiern. Die Season-Server sind für das schnelle Wachstum von Charakteren gemacht. Wenn Abenteurer alle Challenge-Quests abgeschlossen haben, können sie den Season-Server verlassen, ihren Charakter auf normalen Servern spielen und Belohnungen einsammeln.

Die speziellen Belohnungen beinhalten unter anderem das PEN V Capotia-Zubehör, das mächtigste Zubehörteil in Black Desert.

Black Desert möchte auch der Umwelt helfen, indem Setzlinge gespendet werden. Dabei können auch Abenteurer mitmachen. Ein Ingame-Wohltätigkeits-Event soll Orten helfen, die durch Naturkatastrophen zerstört wurden. Abenteurer können die passende Quest durch Kaufen des Sprout of Life von einem Samen-Händler abschließen. Somit sind sie Teil der Spendenaktion.

Für Spieler von Black Desert Console gibt es derzeit einen Rabatt für Xbox- und PlayStation-Nutzer. Xbox-Spieler erhalten einen 20 %-Rabatt auf das Perlenpaket (1000, 3000 … 10.000 Perlen) und PlayStation-Spieler bekommen bis zu 60 %-Rabatt auf die Bundles.