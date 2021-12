Blasphemous: Kostenloses Wounds of Eventide-Update verfügbar

Autor:, in / Blasphemous

Für Blasphemous können sich Spieler das kostenlose Wounds of Eventide-Update herunterladen und den Abschluss des Spiels erleben.

Team17 und The Game Kitchen haben heute Wounds of Eventide veröffentlicht, das dritte und letzte kostenlose Update für den Action-Platformer Blasphemous auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Wounds of Eventide enthüllt das letzte Kapitel der ersten Geschichte von The Penitent One und bietet neue Level, Bosse, Gegenstände und Geheimnisse, die es zu entdecken gilt.

Gleichzeitig wird ein weiteres Schicksal für Cvstodia freigeschaltet, das zu den Ereignissen der Blasphemous-Fortsetzung führt, die Anfang des Jahres für das Jahr 2023 angekündigt wurde.