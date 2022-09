Blind Fate: Edo No Yami: Japanisches Action-Adventure ab heute erhältlich

Die erfahrenen Indie-Entwickler von Troglobytes Games und der weltweit tätige Verlag 101XP freuen sich, die offizielle Veröffentlichung von Blind Fate: Edo No Yami bekannt zu geben, einem Sci-Fi-Action-Adventure, das in einer Welt angesiedelt ist, die von blutrünstigen und rücksichtslosen Maschinen regiert wird.

„Die letzten Jahre waren voller Emotionen und harter Arbeit, und wir könnten nicht stolzer sein, Blind Fate: Edo No Yami endlich der Welt zu präsentieren! Jeder bei Troglobytes hat sein Bestes für dieses Spiel gegeben, es war ein großer Sprung nach vorne für uns als Entwicklerteam, und wir hoffen, dass ihr das im Endergebnis sehen werdet“, sagte Saverio Caporusso, CEO und Game Designer bei Troglobytes Games. „Wir freuen uns, endlich unser leidenschaftliches Projekt mit euch allen teilen zu können, und wünschen euch, dass ihr genauso viel Spaß daran habt wie wir an der Entwicklung. Wir sehen uns im Dojo!“

Ihr könnt Blind Fate: Edo No Yami ab sofort auf den Store-Seiten von Steam für 19,99 $ auf PC und PlayStation 4 & 5, Xbox One & Series X|S für 19,99 € erwerben.

In Blind Fate: Edo No Yami begeben sich die Spieler in eine düstere und maschinelle Science-Fiction-Edo-Periode, in der das Shogunat Japan regiert und seine Macht und sein Prestige tief in der Gesellschaft verwurzelt sind. Ihr Mantra? Befolge Befehle, gehorche deinen Oberherren und töte.

Das war so lange, bis euch in einem tödlichen Konflikt das Augenlicht genommen wurde und nichts mehr so ist, wie es scheint.

Als ihr wieder erwacht, ändert sich das Gleichgewicht des Lebens in einem Augenblick. Da ihr euch nur auf eure beschädigten Sensoren verlassen könnt, müsst ihr lernen zu überleben und den Rat eures Mentors Tengu beherzigen. Werdet stärker und stürzt euch kopfüber in einen Pfad der Wut, in dieser verrückten und fantastischen Welt der Kybernetik und der alten Mythologie. Alles, was ihr einst wusstest, wird auf den Kopf gestellt, während ihr neu lernt, was euch einst zu einem geschickten Samurai-Assassinen machte.

Merkmale:

Deine Sensoren durchdringen den Vorhang der Vergangenheit. Ohne dein Augenlicht musst du dich auf Geräusche, Gerüche und Wärme verlassen, um dich in der Welt zurechtzufinden, Jahrhunderte von Überlieferungen aufzudecken und Yami auf seiner rachsüchtigen, von der Geschichte bestimmten Reise zu begleiten, während uralte Erinnerungen den Weg in die Gegenwart ebnen.

Entdecken Sie Ihre neu entdeckten Fähigkeiten, um Ihre Feinde aufzuspüren, ihre Schwachstellen zu erkennen und sie dann blitzschnell zu vernichten. Selbst blind sind Sie nicht zu stoppen!

Nutzen Sie „Die Maske des Oni“, um eine Simulation der Welt um Sie herum zu erstellen, indem Sie sich auf die Umweltdaten einer vergangenen Welt einstellen. Seien Sie jedoch vorsichtig, denn die Ihnen zur Verfügung stehenden Daten können Sie entweder zum Sieg führen oder Sie mit dem Echo von Erinnerungen täuschen, die nicht mehr existieren.

Entdecke die Geschichte von Dutzenden von Roboterversionen japanischer Folklorekreaturen. Finde ihre Schwächen, lass Metall auf Metall treffen und zerstöre jedes einzelne mit verheerenden Finishern!