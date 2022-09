Call of Duty: Modern Warfare II: Gunsmith 2.0 mit neuen Funktionen zur Waffenanpassung

Für Call of Duty: Modern Warfare II wurde Gunsmith 2.0 mit neuen Funktionen zur Waffenanpassung vorgestellt.

Infinity Ward lässt Spieler vor dem großen Call of Duty Next-Event heute Abend einen Blick auf den neuen Gunsmith 2.0 werfen. In Call of Duty: Modern Warfare II werdet ihr dort eure Waffen und Ausrüstung anpassen können.

Senior User Experience Designer Mary Evdjukian und Principal Artist stellen das Feature mit ihrer neuen visuellen Umgebung im Video vor.

So erfahren wir, dass mit „Empfänger“ ein neuer Slot hinzugefügt worden ist. Wurde der Empfänger bei einer Waffe freigespielt, so wird die nächste Waffe der gleichen Plattform freigeschaltet, wobei sich Plattform eher als „Familie gemeinsamer Waffen und Aufsätze“ beschreiben lässt. Weiterhin werden die Mods der vorherigen Waffen auf die neu freigeschaltete Waffe übertragen. Damit spart man sich in Zukunft dafür jede einzelne Waffe das explizite Aufleveln, um die jeweiligen Aufsätze freizuschalten.

Der Entwickler hat außerdem das Vault-System erklärt. „FJX Cinder“ ist das erste System dafür. Es ermöglicht die Freischaltung aller Aufsätze und das Ausrüsten dieser auf allen M4-Plattformen, die von der Ästhetik her ähnlich sind. Es wird als ultimative Blaupause für eure Lieblings-Waffenplattform bezeichnet.

Mehr Details zum Gunsmith 2.0 im Video: