Bomb Rush Cyberfunk: Graffiti-Spiel erscheint in Kürze für Xbox

Am 18. August erscheint Bomb Rush Cyberfunk für PC. Die Veröffentlichung für die Xbox und PlayStation soll in Kürze erfolgen.

In einem neuen Blogpost meldet sich das Studio Team Reptile pünktlich zur anstehenden Veröffentlichung von Bomb Rush Cyberfunk. Das Skate-Game im Cellshading-Look erscheint am 18. August für die Nintendo Switch und auf dem PC über Steam. Der Director Dion Koster kündigte dazu an, dass die Veröffentlichung für die Xbox und PlayStation in Kürze erfolgen soll.

Dion schrieb dazu: „Im Moment geben wir dem Spiel den letzten Schliff. Die Entwicklung dieses Spiels war eine großartige Zeit, ein sehr natürlicher Weg für uns und ein persönlicher Weg für mich. Das soll nicht heißen, dass es keine Schwierigkeiten gab, aber schon die Tatsache, dass ich in meinem eigenen Spiel tanze, gibt mir das Gefühl, dass es über die Idee eines Produkts hinausgeht. Wir wollen mehr Spaß haben und uns einfach ausdrücken.“ Weiter erklärte er: „Diese Denkweise hat sich im Laufe der Entwicklung von BRC weiterentwickelt und ich sehe in der Mischung aus Street und Fiction, Cyber und Funk noch so viel mehr Tiefe, die es zu erforschen gilt. Aus diesem Grund möchte ich, unabhängig von der Auffassung, offiziell ankündigen, dass wir nach Bomb Rush Cyberfunk mehr von dieser Art von Spielen entwickeln werden.“

Wer sich einen Eindruck von Bomb Rush Cyberfunk verschaffen möchte, sollte sich auf jeden Fall den aktuellen Trailer anschauen.