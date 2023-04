Bomb Rush Cyberfunk: Stylischer Trailer erkundet die Stadt

Autor:, in / Bomb Rush Cyberfunk

Als Sprayer machen sich Spieler in Bomb Rush Cyberfunk demnächst einen Namen, in dem sie Graffitis in den Straßen der Stadt verteilen und andere Crews herausfordern, wenn sie genug Reputation aufgebaut haben.

Im neusten Trailer zum Spiel wird die Stadt auf stylische Weise erkundet, wobei sich der Charakter gekonnt durch die Lüfte bewegt, auf Geländern rutscht oder an Wänden entlangläuft.

Für PC und Nintendo Switch wird Bomb Rush Cyberfunk am 18. August erscheinen. Die Veröffentlichung auf weiteren Plattformen erfolgt voraussichtlich ein bis zwei Wochen später.