Breathedge: Humorvolles Survival-Spiel präsentiert

Breathedge wurde für den 6. April 2021 angekündigt und erscheint für PC, die PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Im Zuge dessen wurden 2 spannende Videos veröffentlicht. Der „Exclusive Console“-Trailer sowie der Gameplay-Trailer geben einen kleinen Einblick in die humorvoll gestaltete Story und die Steuerung des Spiels.

Das zweite Video gibt schon mehr Aufschluss über bestimmte Mechaniken. Da es ein Survival-Spiel ist, sieht man im HUD in der unteren linken Ecke zwei Leisten. Die obere gibt an, wie satt man noch ist und die untere wann ihr wieder etwas zu Trinken zu euch nehmen müsst. Darunter findet ihr noch eine übliche Lebensanzeige. Rechts neben diesen Informationen befindet sich der Counter für euren noch vorhandenen Sauerstoff. In der Mitte gibt es 4 Inventarplätze.

Zur Fortbewegung könnt ihr euch durch das integrierte Crafting-System verschiedene Fahrzeuge herstellen. Diese haben ebenso eine Lebensanzeige und müssen mit Treibstoff versorgt werden. Während ihr Missionen erledigt und verschiedene Werkzeuge herstellt, werdet ihr von witzigen Kommentaren des Erzählers unterhalten und öfter zum Schmunzeln gebracht. Dazu gibt es natürlich auch die passenden Untertitel.

Um in der Story fortschritte zu machen, müsst ihr Missionsziele erreichen. Die Welt bleibt dabei frei erkundbar: